В Еврокомиссии отметили скачок импорта российского СПГ

Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы, вероятно, импорт газа в 2024 году будет выше, чем в 2023 году.

Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы, вероятно, импорт газа в 2024 году будет выше, чем в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Мы видим, что за последние месяцы поставки газа из России оказались значительно выше, чем этого можно было ожидать от долгосрочных контактов. Есть высокая вероятность, что уровень импорта российского газа в 2024 году окажется выше, чем в 2023 году. Я обратилась к министрам, еще не поздно, еще только середина октября, еще можно сменить эту тенденцию и закончить год с более низким уровнем импорта, чем в 2023 году", - заявила Симсон.

Ранее агентство Reuters сообщало, что министры энергетики стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудят возможность введения запрета на импорт в ЕС российского СПГ. По данным агентства, с соответствующей инициативой на встрече выступит представитель Бельгии, чью позицию также разделяют власти Финляндии.