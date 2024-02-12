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В Еврокомиссии готовятся к всевозможным исходам президентских выборов в США

В Еврокомиссии готовятся к всевозможным исходам президентских выборов в США Еврокомиссия (ЕК) работает над подготовкой к всевозможным исходам президентских выборов в США.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 16:15
В Еврокомиссии готовятся к всевозможным исходам президентских выборов в США

Еврокомиссия (ЕК) работает над подготовкой к всевозможным исходам президентских выборов в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

"Мы устанавливаем структуру, которая будет заниматься подготовкой к всевозможным исходам выборов в США", - сказала она, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа про НАТО.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. Республиканец заявил, что не станет предоставлять защиту Соединенных Штатов стране, которая не сможет сделать взнос в коллективные бюджеты альянса. Трамп не уточнил, когда, где и с кем состоялся этот разговор.

Отметим, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель комментируя заявление Трампа, отметил, что работа НАТО не может зависеть от перепадов настроения президентов США.

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