В этом году полицейскими в США было убито 836 человек

В этом году полицейскими в США было убито 836 человек

С начала 2024 года полицейскими в США было убито 836 человек.

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С начала 2024 года полицейскими в США было убито 836 человек. Как передает Report, такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us , который ведет профильную статистику. За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь в течение 12 дней. В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были чернокожими. Наибольшее количество убийств полицией за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 8 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту. В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство. В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико. В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты около 13 тыс. человек. Подпишитесь на наш Telegram канал