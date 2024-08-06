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В этом году полицейскими в США было убито 739 человек

В этом году полицейскими в США было убито 739 человек С начала 2024 года полицейскими в США было убито 739 человек.
Другие страны
6 августа 2024 г. 06:56
В этом году полицейскими в США было убито 739 человек

С начала 2024 года полицейскими в США было убито 739 человек.

Как передает Report, такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us, который ведет профильную статистику.

За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь в течение 9 дней. В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были чернокожими. Наибольшее количество убийств полицией за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 7 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту.

В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство.

В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико. В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты около 13 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Cari ildə ABŞ-də polis 739 nəfəri öldürüb

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