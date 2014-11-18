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    В этом году въезд в Россию был запрещен более 600 тысячам иностранцев

    Причиной стало нарушение миграционного законодательства

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 600 тысячам иностранных граждан был запрещен въезд в Россию в этом году за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил глава Федеральной Миграционной службы России Константин Ромодановский.

    "Порядка 625 тыс. человек", - заявил К. Ромодановский, отвечая на вопрос журналистов о количестве иностранных граждан, которым был запрещен въезд на территорию РФ. 

    "Всего, с начала действия закона, 1 млн 81 тыс. человек", - добавил он, уточнив, что "закон действует чуть больше, чем 1,5 года".

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