В Эстонию прибыли американские морпехи

В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США.

В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны прибалтийской республики.

В ведомстве заявили, что морпехи прибыли в страну для участия в течение ближайших четырех месяцев в совместных тренировках с эстонскими военными и масштабных учениях "Весенний шторм".

По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят американским военным подготовиться к эффективному сотрудничеству с аналогичными подразделениями союзников в условиях возможного кризиса или конфликта.

Отметим, что пехотинцы входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, специализирующейся на координации действий сил морской пехоты и поддержке операций Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.