В Эстонию прибыли американские морпехи

В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США.
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В ведомстве заявили, что морпехи прибыли в страну для участия в течение ближайших четырех месяцев в совместных тренировках с эстонскими военными и масштабных учениях "Весенний шторм".
По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят американским военным подготовиться к эффективному сотрудничеству с аналогичными подразделениями союзников в условиях возможного кризиса или конфликта.
Отметим, что пехотинцы входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, специализирующейся на координации действий сил морской пехоты и поддержке операций Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.