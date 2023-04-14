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В Эстонию прибыли американские морпехи

В Эстонию прибыли американские морпехи В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 21:11
В Эстонию прибыли американские морпехи

В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны прибалтийской республики.

В ведомстве заявили, что морпехи прибыли в страну для участия в течение ближайших четырех месяцев в совместных тренировках с эстонскими военными и масштабных учениях "Весенний шторм".

По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят американским военным подготовиться к эффективному сотрудничеству с аналогичными подразделениями союзников в условиях возможного кризиса или конфликта.

Отметим, что пехотинцы входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, специализирующейся на координации действий сил морской пехоты и поддержке операций Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

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