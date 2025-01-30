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В Эстонию прибыла первая партия французских артиллерийских установок Caesar

В Эстонию прибыла первая партия французских артиллерийских установок Caesar В Эстонию на этой неделе прибыла первая партия французских cамоходных артиллерийских установок Caesar из 6 орудий.
Другие страны
30 января 2025 г. 15:08
В Эстонию прибыла первая партия французских артиллерийских установок Caesar

В Эстонию на этой неделе прибыла первая партия французских cамоходных артиллерийских установок Caesar из 6 орудий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

Всего Эстония заказала 12 самоходных гаубиц Caesar, вторая партия ожидается в конце лета. По информации портала, орудия войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского дивизиона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизии.

Контракт на закупку 12 установок Caesar Государственный центр оборонных инвестиций заключил с французским агентством оборонных закупок DGA и оборонно-промышленной компанией KNDS летом 2024 года. Он предусматривает также возможность закупки дополнительных орудий в будущем.

Кроме того, Эстонскую дивизию планируется усилить в этом году 6 ракетными системами залпового огня HIMARS.

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