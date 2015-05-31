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    В Эстонию прибыла немецкая подлодка

    Присутствие здесь этой субмарины демонстрирует готовность НАТО защитить данный регион

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил в воскресенье, что в страну прибыла подводная лодка ВМС Германии U34. В ее задачу входит изучение акватории северной части Балтийского моря, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В Таллин также прибыл командующий подводным флотом НАТО контр-адмирал Мэтт Зеркл, по словам которого визит немецкой субмарины в Эстонию носит, скорее, символический характер и способствует укреплению партнерских отношений в рамках НАТО.

    "Присутствие здесь этой субмарины демонстрирует готовность НАТО защитить данный регион, чтобы в Балтийском море ничто не угрожало свободному и безопасному передвижению судов. В том числе, кораблям ВМФ НАТО", - заявил контр-адмирал Зеркл.

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