В Эстонию прибыла немецкая подлодка

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил в воскресенье, что в страну прибыла подводная лодка ВМС Германии U34. В ее задачу входит изучение акватории северной части Балтийского моря, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В Таллин также прибыл командующий подводным флотом НАТО контр-адмирал Мэтт Зеркл, по словам которого визит немецкой субмарины в Эстонию носит, скорее, символический характер и способствует укреплению партнерских отношений в рамках НАТО.

"Присутствие здесь этой субмарины демонстрирует готовность НАТО защитить данный регион, чтобы в Балтийском море ничто не угрожало свободному и безопасному передвижению судов. В том числе, кораблям ВМФ НАТО", - заявил контр-адмирал Зеркл.