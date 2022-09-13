В Эстонию прибыл сменный контингент Дании с танками Leopard

Ротационный контингент Вооруженных сил Дании прибыл в понедельник в Эстонию с танками Leopard.

Ротационный контингент Вооруженных сил Дании прибыл в понедельник в Эстонию с танками Leopard.

Как передает Report, об этом сообщила эстонская государственная телерадиовещательная компания ERR.

Новый датский контингент сформирован на базе 2-го эскадрона 1-го батальона Ютландского драгунского полка, отмечается в сообщении.

В состав подразделения входят танки Leopard 2A7, службы тыла и логистики. Такая бронетехника переброшена в Эстонию впервые.

Датский контингент дислоцируется в военном городке в Тапа. Он войдет в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии.