В Эстонии заявление о разводе отныне можно подать в электронном виде

В Эстонии при подаче заявления о разводе присутствие в ЗАГСе супругов не обязательно, его можно подать в электронном виде.

В Эстонии при подаче заявления о разводе присутствие в ЗАГСе супругов не обязательно, его можно подать в электронном виде.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

"Развод часто бывает очень эмоциональным и приводит к серьезным изменениям в жизни. У государства нет оснований усложнять эту задачу", - сказала начальник управления по работе с населением МВД Энель Пунгас.

Для окончательного оформления развода достаточно одной встречи с чиновником.

При этом сохраняется 30-дневный период на размышление.

Госпошлина за развод составляет 50 евро до конца 2024 года, а с 1 января следующего года она составит 90 евро.