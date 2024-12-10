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В Эстонии заявление о разводе отныне можно подать в электронном виде

В Эстонии заявление о разводе отныне можно подать в электронном виде В Эстонии при подаче заявления о разводе присутствие в ЗАГСе супругов не обязательно, его можно подать в электронном виде.
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10 декабря 2024 г. 13:58
В Эстонии заявление о разводе отныне можно подать в электронном виде

В Эстонии при подаче заявления о разводе присутствие в ЗАГСе супругов не обязательно, его можно подать в электронном виде.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

"Развод часто бывает очень эмоциональным и приводит к серьезным изменениям в жизни. У государства нет оснований усложнять эту задачу", - сказала начальник управления по работе с населением МВД Энель Пунгас.

Для окончательного оформления развода достаточно одной встречи с чиновником.

При этом сохраняется 30-дневный период на размышление.

Госпошлина за развод составляет 50 евро до конца 2024 года, а с 1 января следующего года она составит 90 евро.

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