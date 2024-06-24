В Эстонии заявили о готовности быстро закрыть КПП на границе с РФ

В Эстонии готовы быстро закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, если этого потребует ситуация.

В Эстонии готовы быстро закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, если этого потребует ситуация.

Как передает Report , об этом заявил финскому агентству STT оперативный директор Полицейской и пограничной службы Эстонии (PPA) Иво Утсар.

"Мы следим за ситуацией ежечасно, но готовы немедленно закрыть пограничные пункты", - отметил он.

Напомним, что 20 июня департамент полиции и погранохраны Эстонии досрочно завершил работу КПП "Нарва-1" в связи с большой очередью на границе с Россией.

На границе РФ и Эстонии, по информации СМИ, работают три погранпункта, один из которых - "Нарва" - открыт только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме.