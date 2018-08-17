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    В Эстонии завершили активные поиски случайно выпущенной ракеты

    © BAE Systems

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Активные поиски ракеты, случайно запущенной над Эстонией на прошлой неделе, прекращены, найти ее так и не удалось.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

    "Несмотря на систематические поиски, место падения ракеты не было идентифицировано и все разумные варианты были исчерпаны. Активные поиски закончены", - указал он.

    Напомним, 7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения.

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