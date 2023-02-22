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В Эстонии запретили владеть оружием лицам без гражданства стран ЕС или НАТО

В Эстонии запретили владеть оружием лицам без гражданства стран ЕС или НАТО Парламент Эстонии утвердил поправки к закону об оружии, по которым разрешение на оружие будет выдаваться лишь гражданам государств-членов Евросоюза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании разрешения на проживание.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 20:18
В Эстонии запретили владеть оружием лицам без гражданства стран ЕС или НАТО

Парламент Эстонии утвердил поправки к закону об оружии, по которым разрешение на оружие будет выдаваться лишь гражданам государств-членов Евросоюза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании разрешения на проживание.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, за поправки проголосовали 67 депутатов из 101.

"Все люди, у которых нет эстонского гражданства, гражданства другого государства-члена Европейского Союза или гражданства государства-члена НАТО, потеряют право на владение оружием в Эстонии", - сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Беларуси, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим и иным оружием.

"Для них разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действуют до указанной в них даты, не более пяти лет. Разрешения, выданные остальным иностранцам, действуют в течение одного года", - сообщила пресс-служба парламента.

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