В Эстонии запретили доступ к российским телеканалам в интернете

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Евроcоюзе российские телеканалы.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Евроcоюзе российские телеканалы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Кристи Тальвинг, согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие к ним с 40% до 18%.

Она также отметила, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции.