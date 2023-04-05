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В Эстонии запретили доступ к российским телеканалам в интернете

В Эстонии запретили доступ к российским телеканалам в интернете Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Евроcоюзе российские телеканалы.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 12:37
В Эстонии запретили доступ к российским телеканалам в интернете

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Евроcоюзе российские телеканалы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Кристи Тальвинг, согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие к ним с 40% до 18%.

Она также отметила, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции.

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Версия на английском языке Estonia bans access to Russian TV channels on internet

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