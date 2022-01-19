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В Эстонии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Эстонии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тыс. инфицированных.
Другие страны
19 января 2022 г. 15:13
В Эстонии зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Эстонии, за сутки в стране выявлено свыше 3 тыс. инфицированных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.

"За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 3159, что является наивысшим показателем за время пандемии", - говорится в сообщении.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии, по данным на среду, достигло 274 658. В больницах находятся 316 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике COVID-19 унес 1 990 жизней.

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