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В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от "гибридных атак"

В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от "гибридных атак" Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Таллин квалифицирует как "гибридные атаки".
Другие страны
30 ноября 2023 г. 10:39

Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Таллин квалифицирует как "гибридные атаки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы МИД балтийской республики Маргуса Цахкны.

По данным МИД, позицию Эстонии Цахкна изложил на совещании министров иностранных дел Северных и Балтийских стран в Брюсселе на полях министерской встречи НАТО. Министр затронул вопрос о ситуации на границе РФ и Финляндии и охарактеризовал происходящее как откровенную гибридную атаку России, которая направлена на то, чтобы посеять беспокойство и нестабильность.

"Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией и заявили, что готовы оказать ей помощь в случае необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

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