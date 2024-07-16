В Эстонии введут налог на оборону

В Эстонии введут налог на оборону до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2027 году.

В Эстонии введут налог на оборону до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на портал ERR, об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

"Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. Как предполагается, он будет многокомпонентным. Второй важный момент - налог на оборону будет введен на время", - рассказал Цахкна.

По словам министра, размер налога будет различаться для разных категорий населения, в зависимости от их доходов.