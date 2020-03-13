В Эстонии введено чрезвычайное положение до 1 мая

Правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил кабинет министров страны.

"В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения", - говорится в сообщении.

Как пояснил премьер-министр Юри Ратас, "чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса".

В рамках чрезвычайного положения все публичные собрания будут запрещены, школы с 16 марта перейдут на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций будет приостановлена. Решение о работе детских садов будет принимать местное самоуправление. Эти меры будут пересматриваться раз в две недели.

В пунктах пересечения границы, аэропортах и портах будет введен санитарный контроль, на въезде в страну всем пассажирами предложат заполнить анкету, чтобы установить маршрут их поездки. Продажа билетов на морской линии Таллин - Стокгольм - Таллин будет прекращена.

Музеи и кинотеатры закрываются до 1 мая, библиотеки останутся доступны в ограниченном объеме. Концерты, конференции и спортивные соревнования будут отменены. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах введут запрет на посещения.