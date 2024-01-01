О нас

В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар

В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар Однополые пары получили в Эстонии право подавать заявления на заключение брака.
Другие страны
1 января 2024 г. 23:54
В Эстонии вступило в силу решение о браке однополых пар

Однополые пары получили в Эстонии право подавать заявления на заключение брака.

Как передает Report со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR, соответствующее решение парламента вступило в силу.

"Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной", - говорится в сообщении.

В конце декабря в ЗАГС появились новые бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и "женщина" написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся". Бланки старого образца также по-прежнему доступны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Estoniyada eynicinsli cütlüklərin evlənməsi ilə bağlı qərar qüvvəyə minib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
31 декабря 2023 г. 23:56
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
Глава государства: Сепаратизм больше не сможет поднять голову на наших землях
31 декабря 2023 г. 23:53
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа
31 декабря 2023 г. 23:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
31 декабря 2023 г. 00:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi