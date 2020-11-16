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В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за распространения COVID-19

В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за распространения COVID-19 Новые ограничения в рамках противодействия распространению коронавируса вступают в силу в Эстонии с 16 ноября.
Другие страны
16 ноября 2020 г. 04:50
В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за распространения COVID-19

Новые ограничения в рамках противодействия распространению коронавируса вступают в силу в Эстонии с 16 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно принятому ранее решению правительства, в торговом зале магазинов, а также в местах общего пользования торговых центров вводится правило 2+2, в соответствии с которым вместе передвигаться могут не более двух человек, находясь на расстоянии не менее двух метров от остальных. Ограничение не действует на членов одной семьи.

В торговых залах или залах обслуживания предприятий общественного питания можно находиться группами до 10 человек, соблюдая с остальными дистанцию не менее двух метров. Заведения общепита и развлекательной сферы будут закрыты с полуночи до 06:00, чтобы не допускать скопления людей.

Проходящие в закрытых помещениях публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, можно посещать, если количество участников мероприятия не превышает 750 человек. Передвигаться по такому помещению можно группами не более 10 человек.

Правительство рекомендует всем работникам по возможности работать удаленно и отказаться от совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок на работе. В кругу семьи следует с осторожностью общаться с людьми, которые входят в группу риска. В общественном транспорте, в местах общего пользования, а также на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах жителям Эстонии нужно будет носить защитную маску или закрывать рот и нос.

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