В Эстонии во время учений стран НАТО упал дрон, вызвав ландшафтный пожар

Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО.

Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees.

"В Саарде во время крупных учений "Весенний шторм" упал дрон, в результате чего возник ландшафтный пожар, на тушение которого ушло полтора часа", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что беспилотник, в котором было около шести литров бензина, воспламенился при падении и вызвал пожар, распространившийся на площадь около 50 квадратных метров.

Масштабные учения, в которых принимают участие около 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО, начались 6 мая, и продлятся до 17 мая. Они являются крупнейшими учениями эстонских сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.