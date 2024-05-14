О нас

В Эстонии во время учений стран НАТО упал дрон, вызвав ландшафтный пожар

В Эстонии во время учений стран НАТО упал дрон, вызвав ландшафтный пожар Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО.
Другие страны
14 мая 2024 г. 17:01
В Эстонии во время учений стран НАТО упал дрон, вызвав ландшафтный пожар

Беспилотник упал во время военных учений "Весенний шторм" в Эстонии, в которых принимают участие ряд стран НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает издание Postimees.

"В Саарде во время крупных учений "Весенний шторм" упал дрон, в результате чего возник ландшафтный пожар, на тушение которого ушло полтора часа", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что беспилотник, в котором было около шести литров бензина, воспламенился при падении и вызвал пожар, распространившийся на площадь около 50 квадратных метров.

Масштабные учения, в которых принимают участие около 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО, начались 6 мая, и продлятся до 17 мая. Они являются крупнейшими учениями эстонских сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi