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В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ В Эстонии увеличат в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя до 10 тысяч евро.
Другие страны
1 июля 2023 г. 01:41
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

В Эстонии увеличат в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя до 10 тысяч евро.

Как передает Report, об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

До сих пор максимальный размер штрафа составлял 640 евро. Координатор перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингар Дуболазов уточнил, что новый штраф распространяется на юридические лица. С 1 августа его размер для школ, которые неоднократно нарушают требования, достигнет 9600 евро. Более того, языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки.

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