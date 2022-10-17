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В Эстонии тысячи домохозяйств остались без света из-за шторма

В Эстонии тысячи домохозяйств остались без света из-за шторма В Эстонии начавшийся в воскресенье штормовой ветер оставил к утру понедельника без электричества около 4 тыс. домохозяйств.
Другие страны
17 октября 2022 г. 12:23
В Эстонии тысячи домохозяйств остались без света из-за шторма

В Эстонии начавшийся в воскресенье штормовой ветер оставил к утру понедельника без электричества около 4 тыс. домохозяйств.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания Elektrilevi.

Около 3 тыс. повреждений пришлось на западные приморские регионы.

На берегу Финского залива скорость ветра при порывах достигала 30 метров в секунду, сообщил в соцсетях синоптик Кайро Кийтсак.

По его словам, порывы ветра стали причиной многих разрушений. "Были сорваны крыши, сломаны деревья, повреждены линии электропередач, пострадали автомобили и т. д.", - отметил он.

Государственная метеослужба объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей республике. Это значит, что погода при определенных обстоятельствах может представлять опасность. По прогнозу, к середине дня понедельника ветер стихнет.

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