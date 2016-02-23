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    В Эстонии три человека осуждены за шпионаж в пользу России

    Все трое осуществляли незаконное сотрудничество со спецслужбой России, - сообщили в Государственной прокуратуре

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Эстонии Тартуский уездный суд в октябре 2015 года и в феврале 2016 года осудил трех человек за преступления против государства.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Государственной прокуратуре страны.

    "Все трое осуществляли незаконное сотрудничество со спецслужбой России", - сообщили в ведомстве.

    Так, в конце минувшей недели 32-летний гражданин Эстонии Максим Груздев был осужден на 4 года лишения свободы.

    Отметим, в октябре 2015 года к 2 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами был приговорен 21-летний гражданин Эстонии Александр Руднев. 

    Также в октябре 2015-го к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы был приговорен не имеющий гражданства 42-летний Павел Романов. 

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