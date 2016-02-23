В Эстонии три человека осуждены за шпионаж в пользу России

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Эстонии Тартуский уездный суд в октябре 2015 года и в феврале 2016 года осудил трех человек за преступления против государства.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Государственной прокуратуре страны.

"Все трое осуществляли незаконное сотрудничество со спецслужбой России", - сообщили в ведомстве.

Так, в конце минувшей недели 32-летний гражданин Эстонии Максим Груздев был осужден на 4 года лишения свободы.

Отметим, в октябре 2015 года к 2 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами был приговорен 21-летний гражданин Эстонии Александр Руднев.

Также в октябре 2015-го к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы был приговорен не имеющий гражданства 42-летний Павел Романов.