В Эстонии стартуют военные учения

В период с 20 по 24 января ВС Эстонии проведут в Таллинне учения, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях.

В период с 20 по 24 января ВС Эстонии проведут в Таллинне учения, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Учения будут проводиться в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн. В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране. Одной из основных задач в международных миссиях, например, в Ираке, является обеспечение безопасного передвижения охраняемого лица, выполнение заданий и безопасного возвращения.

В рамках учений используются имитационные средства, также участвуют вертолеты Black Hawk из США.