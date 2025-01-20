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В Эстонии стартуют военные учения

В Эстонии стартуют военные учения В период с 20 по 24 января ВС Эстонии проведут в Таллинне учения, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях.
Другие страны
20 января 2025 г. 11:00
В Эстонии стартуют военные учения

В период с 20 по 24 января ВС Эстонии проведут в Таллинне учения, целью которых является подготовка военнослужащих к участию в международных миссиях.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Учения будут проводиться в районах Кесклинн и Пыхья-Таллинн. В ходе учений будут отрабатываться процедуры, необходимые для успешного проведения операций по личной охране. Одной из основных задач в международных миссиях, например, в Ираке, является обеспечение безопасного передвижения охраняемого лица, выполнение заданий и безопасного возвращения.

В рамках учений используются имитационные средства, также участвуют вертолеты Black Hawk из США.

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