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В Эстонии стартуют крупнейшие международные военные учения Siil 2025

В Эстонии стартуют крупнейшие международные военные учения Siil 2025 Крупнейшие совместные учения Сил обороны Эстонии и союзных войск Siil 2025 проходят с 5 по 23 мая.
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5 мая 2025 г. 07:45
В Эстонии стартуют крупнейшие международные военные учения Siil 2025

Крупнейшие совместные учения Сил обороны Эстонии и союзных войск Siil 2025 проходят с 5 по 23 мая.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии, в маневрах примут участие более 16 тыс. солдат из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и Украины.

"Основная цель учений - отработка выполнения ключевых задач эстонского и регионального планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверка боеготовности Сил обороны и союзных подразделений. В рамках Siil 2025, в этом году особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзных частей, а также приему и интеграции этих частей в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью" - говорится в сообщении Сил обороны Эстонии.

В ведомстве отметили, что основные мероприятия боевой подготовки в рамках Siil 2025 будут проходить в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии, на нескольких полигонах Сил обороны и их окрестностях.

В меньшей степени учения затронут западную, северную и центральную части Эстонии. Отдельные тактические перемещения объединенных сил союзников будут наблюдаться по всей стране.

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