В Эстонии стартовали учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields

Крупнейшие в мире учения Североатлантического альянса по кибернетической безопасности Locked Shields 2023 стартовали в Эстонии.

Крупнейшие в мире учения Североатлантического альянса по кибернетической безопасности Locked Shields 2023 стартовали в Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба таллинского центра киберзащиты НАТО.

"Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023", - говорится в информации.

Так, в этом году в учениях участвуют свыше 3 тыс. человек из 38 государств.

Директор CCDCOE Марта Ноорма рассказала, что во время учений участники будут отрабатывать защиту государственных IT-систем и критической инфраструктуры от потенциальной крупной кибератаки.

Она разъяснила, что сценарий учений подразумевает, что вымышленная страна столкнулась с ухудшением ситуации в сфере безопасности, сопровождающейся серьезными кибератаками, которые провоцируют масштабные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, общественной безопасности и иных критически важных элементов инфраструктуры.

"Команды покажут, насколько хорошо они умеют поддерживать работу ИТ-систем в реальных ситуациях и в условиях сильного дефицита времени", - подытожила Ноорма.