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В Эстонии стартовали киберучения НАТО

В Эстонии стартовали киберучения НАТО В Эстонии стартовали масштабные и комплексные учения по отражению кибератак Locked Shields, организуемые ежегодно Центром передового опыта совместной киберзащиты НАТО.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 13:15
В Эстонии стартовали киберучения НАТО

В Эстонии стартовали масштабные и комплексные учения по отражению кибератак Locked Shields, организуемые ежегодно Центром передового опыта совместной киберзащиты НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в них примет участие около 2 тыс. специалистов из 32 стран — как представителей Североатлантического альянса, так и его союзников. В их числе будут и представители Украины.

Участникам предстоит отразить масштабную кибератаку вымышленной страны. В прошлом году "участвовало около 5 тыс. виртуализированных систем, которые подверглись более чем 4 тыс. атак", отмечается на сайте Locked Shields.

Среди участников в нынешнем году также будет от пяти до десяти крупных финансовых учреждений, в том числе платежный оператор Mastercard и испанский банк Banco Santander.

Учения продлятся три дня и завершатся в пятницу, 21 апреля.

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