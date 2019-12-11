В Эстонии сгорел частный дом, погибла семья из пяти человек

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Тарту, передает Report со ссылкой на Sputnik-Эстония.

Отмечается, что инцидент произошел этой ночью в двухэтажном деревянном доме. В результате пожара погибла семья из пяти человек.

"Несмотря на то, что первые пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут, войти в горящее здание они смогли не сразу. А когда им все же удалось проникнуть в помещения, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. Погибли муж, жена и трое детей", - говорится в сообщении.

Точные причины возгорания устанавливают полиция и прокуратура.