В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

Между премьер-министром Эстонии Каей Каллас и бывшим премьером страны, членом Европарламента (ЕП) Андрусом Ансипом, разгорелся скандал.

Между премьер-министром Эстонии Каей Каллас и бывшим премьером страны, членом Европарламента (ЕП) Андрусом Ансипом, разгорелся скандал.

Как передает Report со ссылкой на ERR, Каллас направила Ансипу открытое письмо, в котором попросила его не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в ЕП. В частности, премьер-министр обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП только для постоянной критики работы правительства. "Вы можете критиковать партию, правительство и меня, даже находясь дома. Пусть в Европейский парламент баллотируются те, кто готов защищать интересы Эстонии", - написала Каллас.

Ансип в ответ сообщил, что содержание письма не стало для него неожиданностью. Экс-премьер также заявил, что не намерен молча наблюдать за падением экономики и благосостояния народа Эстонии и продолжит придерживаться своих взглядов. "Эстония нуждается в надежном главе правительства. Его отсутствие в нынешней ситуации с безопасностью представляет собой угрозу безопасности", - высказался Ансип.

Он указал, что примет решение о том, баллотироваться или нет в Европарламент, в конце марта.