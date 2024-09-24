В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) расследует возможный случай разглашения государственной тайны главой Минобороны республики Ханно Певкуром в эфире эстонского телевидения.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) расследует возможный случай разглашения государственной тайны главой Минобороны республики Ханно Певкуром в эфире эстонского телевидения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По данным источников, жалобу на Певкура направил в КаПо один из сотрудников оборонного ведомства. Он заподозрил, что в результате публичного обсуждения оборонных планов НАТО министр мог нанести ущерб госбезопасности.

Сам Певкур подтвердил, что в отношении него проводится расследование, однако уточнил, что отрицает обвинения в разглашении гостайны.