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В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны

В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны Полиция безопасности Эстонии (КаПо) расследует возможный случай разглашения государственной тайны главой Минобороны республики Ханно Певкуром в эфире эстонского телевидения.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 15:58
В Эстонии расследуют возможное разглашение гостайны главой Минобороны

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) расследует возможный случай разглашения государственной тайны главой Минобороны республики Ханно Певкуром в эфире эстонского телевидения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По данным источников, жалобу на Певкура направил в КаПо один из сотрудников оборонного ведомства. Он заподозрил, что в результате публичного обсуждения оборонных планов НАТО министр мог нанести ущерб госбезопасности.

Сам Певкур подтвердил, что в отношении него проводится расследование, однако уточнил, что отрицает обвинения в разглашении гостайны.

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