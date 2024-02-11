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В Эстонии прошли военные учения НАТО в зимних условиях

В Эстонии прошли военные учения НАТО в зимних условиях Военнослужащие стран НАТО провели ежегодные учения в Эстонии в условиях низких температур.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 01:27
В Эстонии прошли военные учения НАТО в зимних условиях

Военнослужащие стран НАТО провели ежегодные учения в Эстонии в условиях низких температур.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его данным, учения под названием Talvelaager ("Зимний лагерь") прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более 1 тыс. человек. Указывается, что отрабатывались "маневры, нацеленные на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях".

"Если бы у нас был выбор воевать в таких условиях или нет, мы бы скорее всего не делали этого. Но мы должны быть к этому готовы", - прокомментировал учения командир боевой группы войск НАТО Джеймс Ферн. Отмечается, что в отдельные дни учений температура воздуха достигала отметки минус 16 градусов.

"Погода влияет как на оборудование, так и людей - наши транспортные средства с трудом заводятся", - отметил Ферн.

По словам командира 1-й пехотной бригады Андруса Мерило, в отличие от предыдущих учений в этом году "все участники были оснащены системами симуляции, благодаря которым солдаты смогут точно узнать, когда они попали под обстрел или в них попали".

"Также этой системой симуляции оборудованы танки и бронетранспортеры, то есть все, происходящее здесь, настолько реалистично, насколько возможно в условиях обучения", - отметил Мерило.

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