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В Эстонии пройдут парламентские выборы

В Эстонии пройдут парламентские выборы Выборы в Рийгикогу (парламент) 15-го созыва пройдут в воскресенье в Эстонии. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, участки для голосования откроются в 09:00 по местному времени (11:00 - бакинское) и будут работать до 20:00 (22:00 - бакинско
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5 марта 2023 г. 07:53
В Эстонии пройдут парламентские выборы

Выборы в Рийгикогу (парламент) 15-го созыва пройдут в воскресенье в Эстонии. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, участки для голосования откроются в 09:00 по местному времени (11:00 - бакинское) и будут работать до 20:00 (22:00 - бакинское).

Как передает Report, на 101 место в однопалатном законодательном собрании претендуют 968 кандидатов. Из зарегистрированных партий своих кандидатов выставили девять политических объединений граждан. В числе баллотирующихся в Рийгикогу есть и 10 независимых кандидатов, хотя до сих пор ни одному такому претенденту в парламент попасть не удалось.

По оценкам экспертов и результатам опросов общественного мнения, фаворитом является находящаяся у власти Партия реформ. На предыдущих парламентских выборах реформисты получили 34 мандата. Согласно опросам разных социологических компаний, в следующем составе Рийгикогу партия получит от 33 до 36 мест.

Второе место прочат Консервативной народной партии, отличающейся наиболее жесткой антироссийской риторикой. В парламенте 14-го созыва у нее 19 мандатов. Согласно прогнозам, консерваторы могут увеличить свое представительство до 23 мандатов. Опросы предсказывают падение Центристской партии, за которую обычно наиболее активно голосуют русскоязычные избиратели. На выборах 2019 года центристы получили 26 мандатов. Разные компании считают, что партия наберет от 15 до 19 мандатов.

В парламентских выборах могут принять участие около 900 тыс. граждан страны, достигших 18-летнего возраста. Права голоса лишены более 80 тыс. обладателей так называемых серых паспортов - свыше 6% жителей Эстонии, не имеющих гражданства. В основном это представители русскоязычного населения.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Estoniyada parlament seçkiləri keçiriləcək

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