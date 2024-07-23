В Эстонии привели к присяге новое правительство

Члены нового правительства Эстонии во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ) принесли присягу на заседании парламента страны (Рийгикогу).

Члены нового правительства Эстонии во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ) принесли присягу на заседании парламента страны (Рийгикогу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По его информации, правительство Михала принесло перед Рийгикогу должностную присягу, дав клятву оставаться верным конституционному строю Эстонии и трудиться на благо эстонского народа. После церемонии президент прибалтийской республики Алар Карис официально освободил от исполнения обязанностей предыдущий кабмин под руководством Каи Каллас.

Новое правительство сформировано правящей коалицией, в которую входят Партия реформ, Социал-демократическая партия Эстонии и "Ээсти 200" (Eesti 200). 22 июля президент Эстонии утвердил новый состав кабмина.

16 июля портал ERR сообщил, что Карис поручил Михалу сформировать новое правительство после отставки кабмина Каллас. Бывший премьер Эстонии была назначена на пост главы внешнеполитической службы ЕС. Ожидается, что она приступит к исполнению своих обязанностей в октябре.