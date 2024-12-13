В Эстонии приняли закон о налоге на безопасность

Парламент Эстонии принял закон, предусматривающий введение налога на безопасность, который будет действовать до 2028 года.
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Цель введения нового налога — получение дополнительных налоговых доходов для укрепления обороноспособности Эстонии. Планируется, что с 1 июля 2025 года налог с оборота будет повышен на два процентных пункта, а с 2026 года — также на два процентных пункта увеличится подоходный налог с физических лиц и будет введен налог на прибыль предприятий в размере 2%.
Новый закон поддержали 53 депутата, а против проголосовали 27.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии намерены увеличить расходы на оборону до 4% ВВП к 2025 году.