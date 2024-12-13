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В Эстонии приняли закон о налоге на безопасность

В Эстонии приняли закон о налоге на безопасность Парламент Эстонии принял закон, предусматривающий введение налога на безопасность, который будет действовать до 2028 года.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 01:38
В Эстонии приняли закон о налоге на безопасность

Парламент Эстонии принял закон, предусматривающий введение налога на безопасность, который будет действовать до 2028 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Цель введения нового налога — получение дополнительных налоговых доходов для укрепления обороноспособности Эстонии. Планируется, что с 1 июля 2025 года налог с оборота будет повышен на два процентных пункта, а с 2026 года — также на два процентных пункта увеличится подоходный налог с физических лиц и будет введен налог на прибыль предприятий в размере 2%.

Новый закон поддержали 53 депутата, а против проголосовали 27.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии намерены увеличить расходы на оборону до 4% ВВП к 2025 году.

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