​В Эстонии предложили запретить Коран

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ В Эстонии следует запретить в общественных местах священную для мусульман книгу - Коран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала председатель местной Партии народного единства (ПНЕ) Кристина Оюланд.

"Связанная на сегодняшний день с исламом негативная и преступная сторона настолько сильна, что мы считаем такой шаг необходимой мерой для обеспечения безопасности нашего государства и нашего народа, особенно наших женщин и детей", - сказала она в интервью местному информационному агентству БНС.

Руководство ПНЕ также выразило озабоченность в отношении доставки в Эстонию первой группы беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

"Мы решили начать сбор информации среди населения о случаях дискриминации и недостойного обращения, о которых центральная пресса умалчивает", - заявила руководитель Пярнуского отделения ПНЕ Трийн Райдметс.