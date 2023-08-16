В Эстонии предложили ограничить избирательные права граждан России и Беларуси

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права участвовать в местных выборах для проживающих в республике лиц с гражданством России и Беларуси.

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права участвовать в местных выборах для проживающих в республике лиц с гражданством России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ERR.

Глава министерства Каале Лаанет скоро должен представить эту инициативу партнерам по коалиции и общественности.

В проекте закона, находящемся в распоряжении редакции ERR, Минюст объясняет, что "эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства".

В закон о выборах будет внесена поправка, по которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европарламентом или парламентом Эстонии страной-агрессором, не может участвовать в голосовании на выборах в органы местного самоуправления. Таким образом, предлагается временно ограничить избирательные права проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси.

Законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Очередные муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года.