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В Эстонии предложили ограничить избирательные права граждан России и Беларуси

В Эстонии предложили ограничить избирательные права граждан России и Беларуси Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права участвовать в местных выборах для проживающих в республике лиц с гражданством России и Беларуси.
Другие страны
16 августа 2023 г. 10:54
В Эстонии предложили ограничить избирательные права граждан России и Беларуси

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права участвовать в местных выборах для проживающих в республике лиц с гражданством России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ERR.

Глава министерства Каале Лаанет скоро должен представить эту инициативу партнерам по коалиции и общественности.

В проекте закона, находящемся в распоряжении редакции ERR, Минюст объясняет, что "эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства".

В закон о выборах будет внесена поправка, по которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европарламентом или парламентом Эстонии страной-агрессором, не может участвовать в голосовании на выборах в органы местного самоуправления. Таким образом, предлагается временно ограничить избирательные права проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси.

Законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Очередные муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года.

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