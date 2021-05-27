В Эстонии предложили объединить посты президента и премьера

Председатель правящей право-либеральной Партии реформ Сийм Каллас также считает нужным выбирать напрямую президента-главу правительства

Эстония могла бы объединить функции президента и премьер-министра в рамках одной должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал почетный председатель правящей право-либеральной Партии реформ Сийм Каллас.

"Маленькая страна, одним черным автомобилем меньше, - написал он в статье в газете Eesti Päevaleht. - И тогда, разумеется, президента-главу правительства можно было бы выбирать напрямую. Просто и ясно".

Каллас отметил, что в настоящее время процедура выбора президента Эстонии очень сложна. Для избрания кандидату надо заручиться поддержкой 68 депутатов 101-местного Рийгикогу (парламента) или 105 голосами в Коллегии выборщиков.

Очередные выборы президента Эстонии должны состояться в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попробует избрать парламент страны. Если ему это не удастся, будет созвана Коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат Рийгикогу).