В Эстонии предложили лишить иностранцев голоса на местных выборах

Эстония может лишить иностранцев и лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах, соответствующее предложение внесено в Рийгикогу (парламент).

Эстония может лишить иностранцев и лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах, соответствующее предложение внесено в Рийгикогу (парламент).

Как передает Report , об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Согласно информации, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах.

Инициаторы предлагают, чтобы право голоса на местных выборах оставалось только за гражданами Эстонии, а также гражданами тех стран, с которыми заключены ратифицированные Рийгикогу международные соглашения.

Сеэдер отметил, до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому необходимо действовать оперативно.