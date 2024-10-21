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В Эстонии предложили лишить иностранцев голоса на местных выборах

В Эстонии предложили лишить иностранцев голоса на местных выборах Эстония может лишить иностранцев и лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах, соответствующее предложение внесено в Рийгикогу (парламент).
Другие страны
21 октября 2024 г. 20:06
В Эстонии предложили лишить иностранцев голоса на местных выборах

Эстония может лишить иностранцев и лиц без гражданства права голоса на муниципальных выборах, соответствующее предложение внесено в Рийгикогу (парламент).

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Согласно информации, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал в парламент законопроект об изменении конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах.

Инициаторы предлагают, чтобы право голоса на местных выборах оставалось только за гражданами Эстонии, а также гражданами тех стран, с которыми заключены ратифицированные Рийгикогу международные соглашения.

Сеэдер отметил, до муниципальных выборов осталось менее года, поэтому необходимо действовать оперативно.

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