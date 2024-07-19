В Эстонии планируют ужесточить правила пересечения границы с Россией

Министерство финансов Эстонии направило в правительство план дальнейшего ужесточения правил пересечения границы с Россией.

Министерство финансов Эстонии направило в правительство план дальнейшего ужесточения правил пересечения границы с Россией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и осуществлять перевозки грузов можно будет только в дневное время. Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов", - сказано в сообщении.

Согласно предложению, пограничный переход в Койдула (на российской стороне Куничина гора) будет открыт с 5 утра до 22 часов, а таможенное оформление товаров будет возможно с 7 до 19 часов. Изменение не коснется железнодорожного пункта пропуска в Койдула.

Пункт пропуска в Лухамаа (на российской стороне Шумилкино) предлагается оставить открытым с 7:00 до 19:00. Но он станет полностью закрытым для пешеходов.

Ограничения обосновывают необходимостью усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.

"Пересмотр режима работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного эстонским государством в апреле 2022 года принципа о том, что экономические отношения с Россией должны быть сведены к минимуму, а также из санкционной политики, принятой в прошлом году", - сказал министр финансов Март Вырклаэв (Mart Vorklaev).

В настоящее время в Эстонии действуют три наземных пассажирских перехода. Из них правительство ранее уже перевело работу самого востребованного в городе Нарва (на российской стороне Ивангород) только на дневной режим работы, что привело к большим очередям на КПП.

Переходы "Койдула" и "Лухамаа" пока функционируют в полном объеме.