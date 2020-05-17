​В Эстонии одобрили отмену режима ЧП с 18 мая

Правительство Эстонии на электронном заседании в субботу одобрило отмену режима чрезвычайного положения (ЧП) с 18 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так и департамент здоровья Эстонии", - говорится в сообщении.

Кабмин отмечает, что ограничения, введенные во время ЧП, будут смягчаться постепенно. Продолжит действовать главное ограничение на передвижение - так называемое правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра.

"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни. Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Напомним, что правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта ввело в стране ЧП, которое должно было действовать до 1 мая. Позднее кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.