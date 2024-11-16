В Эстонии одобрили очередной пакет помощи Украине

Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить в Украину новый пакет помощи.

Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу министра обороны страны Ханно Певкура направить в Украину новый пакет помощи.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

"Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы... Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов", - говорится в сообщении.