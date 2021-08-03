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В Эстонии одобрили кандидатуру главы Академии наук на пост президента

В Эстонии одобрили кандидатуру главы Академии наук на пост президента Партии правящей коалиции Эстонии в понедельник одобрили кандидатуру ученого в области прикладной математики Тармо Соомере, возглавляющего Академию наук, на пост президента балтийской республики.
Другие страны
3 августа 2021 г. 01:43
В Эстонии одобрили кандидатуру главы Академии наук на пост президента

Партии правящей коалиции Эстонии в понедельник одобрили кандидатуру ученого в области прикладной математики Тармо Соомере, возглавляющего Академию наук, на пост президента балтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Эстонского телевидения и радио.

Представители парламентских фракций Центристской партии и Партии реформ, входящих в правящую коалицию Эстонии, встретились с Соомере, чтобы обсудить вопрос его выдвижения в качестве официального кандидата в президенты республики. "Очень ясно было видно, что Тармо Соомере является командным игроком, он представляет политику государства, а не одного человека. Это вытекает из нескольких его ответов", - указал после встречи глава фракции Партии реформ Март Вырклаэв.

"За нашу партию могу сказать, что на нас Тармо Соомере произвел хорошее впечатление, доверие к нему возросло. Но достаточно ли этого, чтобы обеспечить 68 голосов - вопрос открытый", - подчеркнул председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд.

Сам Соомере отметил профессиональный подход политиков обеих фракций. "Эстонские политики очень профессиональны. Под профессиональностью я подразумеваю и исключительную вежливость", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Estoniyada alim prezidentliyə namizəd oldu

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