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В Эстонии объявили ЧП в сельском хозяйстве

В Эстонии объявили ЧП в сельском хозяйстве Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Другие страны
13 июля 2023 г. 15:56
В Эстонии объявили ЧП в сельском хозяйстве

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом Report со ссылкой на "Интерфакс".

После заседания министр здравоохранения Рийна Сиккут на пресс-конференции объяснила, что ЧП не означает введения специальных мер поддержки аграриев, но позволит предпринимателям легче справляться, например, с обязательствами по государственным или европейским субсидиям, а также по договорам страхования.

12 июля зонтичные организации в сельскохозяйственном секторе обратились к премьер-министру Кае Каллас с призывом объявить ЧП в связи с бедственным положением в АПК, которое угрожает урожаю. Весной были заморозки, за ними последовала засуха, а прошедшие в последние недели дожди не улучшили ситуацию, так как фаза роста растений уже прошла, посевы вообще не взошли.

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