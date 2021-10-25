В Эстонии общественные места стали доступны только для вакцинированных

С понедельника посещение общественных мест в Эстонии возможно только для вакцинированных или переболевших коронавирусом

С сегодняшнего дня посещение общественных мест в Эстонии возможно только для вакцинированных или переболевших коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства.

С 25 октября в Эстонии непривитые жители даже при наличии негативного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения ряда общественных мест, включая спортклубы, заведения общепита, театры, кино, спа и др.

Также, торговцы и поставщики услуг обязаны не пускать посетителей без масок в торговые центры и магазины.