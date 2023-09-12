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В Эстонии назвали гостайной данные о премьер-министре и ее супруге

В Эстонии назвали гостайной данные о премьер-министре и ее супруге Данные о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее муже Арво Халлику, фирма которого связана с бизнесом на территории России, назвали гостайной.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 01:37
В Эстонии назвали гостайной данные о премьер-министре и ее супруге

Данные о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее супруге Арво Халлику, фирма которого связана с бизнесом на территории России, назвали гостайной.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом рассказал заместитель генерального директора полиции безопасности страны (КаПо) Мартин Арпо.

"Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно", - прокомментировал Арпо.

По данным портала, компания Stark Logistics, которая частично принадлежит супругу премьера, продолжает осуществлять поставки товаров в Россию. При этом, по словам Каллас, спецслужбы знали о бизнесе ее мужа и все равно допустили ее к секретной информации НАТО. В КаПо ей сказали, что в этом не было ничего противозаконного.

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