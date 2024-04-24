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В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields

В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields ("Закрытые щиты"), организованные Центром сотрудничества НАТО по киберзащите (CCDCOE).
Другие страны
24 апреля 2024 г. 17:46
В Эстонии начались учения НАТО по киберзащите Locked Shields

В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields ("Закрытые щиты"), организованные Центром сотрудничества НАТО по киберзащите (CCDCOE).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Центра.

В учениях этого года примут участие почти 4 000 экспертов из четырех десятков стран, уточнил директор CCDCOE НАТО Март Ноорм.

По сценарию учений им предстоит противостоять сложным кибератакам.

Locked Shields проводятся Центром сотрудничества по киберзащите НАТО с 2010 года и на сегодняшний день превратились в крупнейшие в мире учения по киберзащите в режиме реального времени.

Основанный в 2008 году CCDCOE базируется в Таллине.

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