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В Эстонии на боевое дежурство впервые заступят системы ПВО NASAMS

В Эстонии на боевое дежурство впервые заступят системы ПВО NASAMS В Эстонию в среду прибудут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Испании NASAMS, которые на этой неделе заступят на боевое дежурство.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 09:41
В Эстонии на боевое дежурство впервые заступят системы ПВО NASAMS

В Эстонию в среду прибудут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Испании NASAMS, которые на этой неделе заступят на боевое дежурство.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил эстонскому каналу ERR министр обороны Ханно Певкур.

"Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будем дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями", - сообщил он.

Он отметил, что Эстония хочет добиться у союзников по НАТО ротации комплексов ПВО, так же, как проводится ротация истребителей, охраняющих воздушное пространство стран Балтии.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS прибудут в порт Палдиски. Личный состав и командир испанского контингента уже расквартированы на авиабазе Эмари.

Срок тендера на закупку Эстонией ЗРК завершится через месяц. Пока известно, что поступило более пяти предложений. Госзакупка проводится совместно с Латвией.

Согласно планам министерства обороны, зенитные ракетные комплексы должны поступить на вооружение Сил обороны к 2025 году.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

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