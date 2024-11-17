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В Эстонии к весне 2025 года будет запущено производство боеприпасов

В Эстонии к весне 2025 года будет запущено производство боеприпасов Эстония начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 18:39
В Эстонии к весне 2025 года будет запущено производство боеприпасов

Эстония начнет производство боеприпасов в Эмари весной 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщил эстонский портал Delfi со ссылкой на Минобороны страны.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Госцентром оборонных инвестиций (RKIK), реализацию данного проекта будет осуществлять компания Nitrotol OÜ.

Данная компания получит в распоряжение участок площадью около 8900 кв. м. и обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием, говорится в сообщении.

"Текущая ситуация в области безопасности требует от нас быстрых шагов для развития защиты и оборонной промышленности Эстонии", - цитирует портал министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Отмечается, что наряду с этим страна продолжает работу над государственным планом по созданию более крупного оборонно-промышленного парка. По словам министра, эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внесут вклад в экономику страны.

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