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В Эстонии из-за шторма без электричества остались свыше 11 тыс. человек

В Эстонии из-за шторма без электричества остались свыше 11 тыс. человек В Эстонии штормовой ветер оставил в пятницу вечером без электричества около 11 тыс. клиентов энергетической компании Elektrilevi.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 01:49
В Эстонии из-за шторма без электричества остались свыше 11 тыс. человек

В Эстонии штормовой ветер оставил в пятницу вечером без электричества около 11 тыс. клиентов энергетической компании Elektrilevi.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, на 22 часа (00:00 2 ноября по бакинскому времени - ред.) больше всего, около 3 тыс. потребителей, остались без электричества в Пярнуском уезде. На острове Сааремаа пострадали 1,6 тыс. потребителей, на острове Хийумаа - более 1,2 тыс.

Для устранения неисправностей на работу вызваны дополнительные бригады.

Elektrilevi предупредило, что шторм может не стихнуть в выходные и ожидаются перебои с подачей электричества, прежде всего, на западном побережье.

Сильный ветер и стремительный подъем уровня воды прервал и паромное сообщение с островом Хийумаа.

Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение для всей Эстонии. По его данным, в некоторых местах ветер может достигать 30 м/с.

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